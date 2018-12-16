Ирландия проводит расследование в отношении Facebook

Фото: Facebook (cybercrime.gov.ua)

Фотографии 6,8 млн пользователей соцсети могли быть доступны для сторонних приложений

Комиссия по защите данных (DPC) в Ирландии в пятницу, 14 декабря, начала расследование в отношении компании Facebook после выявления новой уязвимости в соцсети. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Эксперты DPC намерены изучить, как компания исполняла Нормы общей защиты данных Евросоюза, вступившие в силу в конце мая 2018 года.

Представители Facebook ранее в тот же день сообщили об обнаруженной уязвимости, существовавшей с 13 по 25 сентября, из-за которой фотографии 6,8 млн пользователей социальной сети могли быть доступны для сторонних приложений.

Представитель комиссии Грэм Дойл рассказал, что после того, как ЕС ужесточил правила защиты данных, DPC неоднократно получала жалобы от пользователей соцсети о нарушении их личного пространства.

За нарушение европейского законодательства в области защиты данных Facebook и другим международным компаниям грозит штраф в объеме до 4 процентов годового оборота.

Отметим, европейская штаб-квартира Facebook расположена в Ирландии.

Напомним, в декабре стало известно, что в 2015 году социальная сеть Facebook предоставила избранным компаниям, таким как Netflix и Airbnb, привилегированный доступ к данным пользователей.