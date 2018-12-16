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Ірландія проводить розслідування щодо Facebook

Новини » Телеком & IT    16.12.2018 - 02:58
Ірландія проводить розслідування щодо Facebook
Фото: Facebook (cybercrime.gov.ua)

Фотографії 6,8 млн користувачів соцмережі могли бути доступні стороннім застосункам

Комісія із захисту даних (DPC) в Ірландії в п'ятницю, 14 грудня, почала розслідування щодо компанії Facebook після виявлення нової уразливості в соцмережі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Експерти DPC мають намір вивчити, як компанія виконувала Норми загального захисту даних Євросоюзу, які набули чинності наприкінці травня 2018 року.

Представники Facebook раніше того ж дня повідомили про виявлену уразливість, що існувала з 13 по 25 вересня, через яку фотографії 6,8 млн користувачів соціальної мережі могли бути доступні для сторонніх застосунків.

Представник комісії Грем Дойл розповів, що після того, як ЄС посилив правила захисту даних, DPC неодноразово отримувала скарги від користувачів соцмережі про порушення їхнього особистого простору.

За порушення європейського законодавства у сфері захисту даних Facebook та іншим міжнародним компаніям загрожує штраф до 4 відсотків річного обороту.

Зазначимо, європейська штаб-квартира Facebook розташована в Ірландії.

Нагадаємо, в грудні стало відомо, що в 2015 році соціальна мережа Facebook надала обраним компаніям, таким як Netflix і Airbnb, привілейований доступ до даних користувачів.

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