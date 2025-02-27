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Ірландія просуватиме прискорений вступ України до ЄС, - прем'єр

Фото: президент України Володимир Зеленський та прем'єр Ірландії Міхол Мартін (president gov ua)
Автор: Ірина Гайдук

Ірландія "рішуче наполягатиме" на прискореному вступі України до ЄС, заявив прем'єр країни Міхол Мартін після спілкування із президентом Володимиром Зеленський. Саму ж зустріч з українським лідером назвав "дуже теплою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Виступаючи на пресконференції після зустрічі, Мартін заявив, що чітко дав зрозуміти Зеленському активну позицію Ірландії щодо прискореного членства України в ЄС.

"Для нього (Зеленського - ред.) це є пріоритетом. Адже, окрім певних гарантій безпеки, членство в ЄС відкриває для України значні економічні можливості в майбутньому", - зазначив прем'єр.

За словами Мартіна, під час зустрічі з Зеленським також обговорили, як Ірландія може фінансово підтримати Україну. 

Зустріч в Ірландії 

Нагадаємо, 27 лютого Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном, напередодні своєї поїздки до Вашингтона. Перемовини відбулися в аеропорту Шеннон в Ірландії, де Зеленський зробив зупинку перед вильотом до столиці США для переговорів з американським президентом Дональдом Трампом.

За результатами зустрічі Зеленський розповів, що обговорював з Мартіном гарантії безпеки й важливість єдності України, Європи та США на шляху до наближення справедливого миру.

"Крім того, ішлося про будівництво укриттів в українських школах і підтримку реформи шкільного харчування. Також обговорили українську ініціативу щодо гарантування продовольчої безпеки в Сирії", - заявили на сайті президента України. 

Окрему увагу під час розмови Зеленський і Мартін приділили контролю неба, участі Ірландії в коаліції з розмінування та тренувальній місії ЄС із підготовки українських військових. Мікхол Мартін повідомив, що Ірландія надасть Україні радари Giraffe.

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Ірландія