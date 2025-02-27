ua en ru
Чт, 27 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Ірландія надасть радари Giraffe. Зеленський розкрив деталі зустрічі з прем'єром

Україна, Четвер 27 лютого 2025 18:00
UA EN RU
Ірландія надасть радари Giraffe. Зеленський розкрив деталі зустрічі з прем'єром Фото: зустріч Володимира Зеленського з Міхолом Мартіном (t.me/OP_UA)
Автор: Наталія Гурковська

Стали відомі деталі зустрічі Володимира Зеленського з Міхолом Мартіном. Зокрема, Ірландія надасть Україні радари Giraffe.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

"Ключова тема зустрічі - кроки для закінчення війни гарантованим миром для України та всієї Європи. Україна цінує те, що Ірландія поділяє її бачення щодо майбутньої архітектури безпеки", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, Володимир Зеленський і Мікхол Мартін обговорили гарантії безпеки й важливість єдності України, Європи та США на шляху до наближення справедливого миру.

Окрема увага була приділена контролю неба, участі Ірландії в коаліції з розмінування та тренувальній місії ЄС із підготовки українських військових. Мікхол Мартін повідомив, що Ірландія надасть Україні радари Giraffe.

"Крім того, ішлося про будівництво укриттів в українських школах і підтримку реформи шкільного харчування. Також обговорили українську ініціативу щодо гарантування продовольчої безпеки в Сирії", - додали на сайті президента.

Що відомо про радари Giraffe

РЛС Giraffe AMB є характерним представником сучасного покоління радарів.

Розробка дослідного зразка радара Giraffe AMB (Agile Multi Beam) була завершена в 1997 році у рамках контракту вартістю 80 млн доларів шведською фірмою Ericsson.

Інструментальна зона огляду простору РЛС по дальності становить від 30 до 100 км і перевищує 20 км по висоті.

РЛС Giraffe AMB одночасно може виконувати функції командного пункту та РЛС цілевказування (SCC) для 6 пускових установок (ПУ) ЗРК RBS 23 Bamse та інших засобів протиповітряної оборони.

РЛС застосовується у французьких і естонських підрозділах ППО, в яких вона забезпечує цілевказівкою пускові установки зенітних ракет "Містраль".
Ірландія надасть радари Giraffe. Зеленський розкрив деталі зустрічі з прем'єромРадари Giraffe (mil.in.ua)

Зустріч Зеленського з Мартіном

Раніше видання The Guardian писало про те, що Володимир Зеленський 27 лютого має відвідати Ірландію по дорозі до США.

Вже пізніше стало відомо, що Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном. Вони провели перемовини у міжнародному ірландському аеропорту Шеннон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Ірландія Війна в Україні
NEWS
Ердоган не виключає відправку турецьких миротворців до України, - Bloomberg
Ердоган не виключає відправку турецьких миротворців до України, - Bloomberg
DAILY
Мустафа Джемілєв: Кримських татар вважали ненадійними, а ми стали основною силою проти окупації
Роман Коткореспондент РБК-Україна Мустафа Джемілєв: Кримських татар вважали ненадійними, а ми стали основною силою проти окупації