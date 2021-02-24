UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Ирландия продолжила локдаун до апреля

Автор: Андрей Козловский

Премьер-министр Ирландии Майкл Мартин заявил, что правительство продлило локдаун в стране еще на шесть недель. Он призвал граждан и в дальнейшем придерживаться карантинных ограничений, которые ввели из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Politico.

"Я знаю, что эта пандемия физически и эмоционально изнурительная. Она оказывает огромное давление на каждого из нас. Предприятия и работники глубоко обеспокоены будущим. Нам всем надоели ограничения", - заявил премьер.

По его словам, разновидность коронавируса В117, который распространился из Британии с Рождества, сейчас составляет девять десятых новых случаев в Ирландии.

"Это почти эквивалентно новому вирусу, и это является основной проблемой", - сказал Мартин, призывая людей к терпению.

Так, правительство продлило большинство действующих мер локдауна, введенных в конце декабря. Они хоть и замедлили скорость передачи вируса в последние недели, но число умерших продолжает расти.

Правительство согласилось постепенно восстанавливать работу школ и яслей, начиная с марта, при этом все классы должны возобновить очное обучение после традиционных Пасхальных каникул, которые заканчиваются 5 апреля.

Напомним, Ирландское агентство - регулятор производства и распространения медицинских препаратов (HPRA) получило 81 сообщение о побочных эффектах у граждан после начала вакцинации от коронавируса в Ирландии. Прививки в стране делают препаратами компаний Pfizer/BioNTech, а также Моderna.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Ирландия
Читайте также
В Ирландии зафиксировали около сотни случаев побочных реакций после COVID-вакцины
Прогноз погоды