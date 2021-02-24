Ирландия продолжила локдаун до апреля

"Я знаю, что эта пандемия физически и эмоционально изнурительная. Она оказывает огромное давление на каждого из нас. Предприятия и работники глубоко обеспокоены будущим. Нам всем надоели ограничения", - заявил премьер.

По его словам, разновидность коронавируса В117, который распространился из Британии с Рождества, сейчас составляет девять десятых новых случаев в Ирландии.

"Это почти эквивалентно новому вирусу, и это является основной проблемой", - сказал Мартин, призывая людей к терпению.

Так, правительство продлило большинство действующих мер локдауна, введенных в конце декабря. Они хоть и замедлили скорость передачи вируса в последние недели, но число умерших продолжает расти.

Правительство согласилось постепенно восстанавливать работу школ и яслей, начиная с марта, при этом все классы должны возобновить очное обучение после традиционных Пасхальных каникул, которые заканчиваются 5 апреля.