RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Ірландія продовжила локдаун до квітня

Автор: Андрій Козловський

Прем'єр-міністр Ірландії Майкл Мартін заявив, що уряд продовжив локдаун в країні ще на шість тижнів. Він закликав громадян й надалі дотримуватись карантинних обмежень, які ввели через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє Politico.

"Я знаю, що ця пандемія фізично та емоційно виснажлива. Вона чинить величезний тиск на кожного з нас. Підприємства та працівники глибоко стурбовані майбутнім. Нам всім набридли обмеження" - заявив прем’єр.

За його словами, різновид коронавірусу В117, який поширився з Британії з Різдва, зараз становить дев'ять десятих нових випадків в Ірландії.

"Це майже еквівалентно новому вірусу, і це є основною проблемою", - сказав Мартін, закликаючи людей до терпіння.

Так, уряд продовжив більшість чинних заходів локдауну, введених наприкінці грудня. Вони хоч і сповільнили швидкість передачі вірусу в останні тижні, кількість померлих продовжує зростати.

Уряд погодився відновлювати поступово роботу шкіл та ясел, починаючи з березня, при цьому всі класи мають відновити очне навчання після традиційних Великодніх канікул, які закінчуються 5 квітня.

Нагадаємо, Ірландське агентство - регулятор виробництва і поширення медичних препаратів (HPRA) отримало 81 повідомлення про побічні ефекти у громадян після початку вакцинації від коронавірусу в Ірландії. Щеплення в країні роблять препаратами компаній Pfizer/BioNTech, а також Моderna.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Ирландия
Читайте також
В Ірландії зафіксували близько сотні випадків побічних реакцій після COVID-вакцини
Прогноз погоди