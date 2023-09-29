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Ірландія приєдналася до бойкоту повернення Росії в турніри УЄФА

Фото: Збірна Ірландії U-17 проти росіян не гратиме (rte.ie)
Автор: Антон Федорців

Футбольна асоціація Ірландії поповнила перелік організацій, що не погодилися з рішенням Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) щодо повернення російських юнацьких команд на міжнародну арену.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTE.

Ірландські збірні всіх вікових категорій не гратимуть проти росіян. Місцева асоціація приєдналася до України, Англії, Швеції, Данії, Польщі, Латвії, Литви, Фінляндії і Норвегії у незгоді зі зняттям обмежень зі збірних Росії U-17.

"На засідання правління ФА Ірландії напередодні було одностайно вирішено підтвердити нашу чітко сформульовану позицію про те, що жодна представницька команда Ірландії будь-якої вікової категорії не гратиме проти будь-якої команди з Росії в усіх змаганнях у цей час", – ідеться заяві організації.

Навесні Ірландія U-17 випередила однолітків із України на другому етапі кваліфікації до Євро-2023. Очний поєдинок команд завершився розгромом на користь ірландців (3:0). Утім, на чемпіонаті Європи "зелені" вилетіли в чвертьфіналі від Іспанії U-17.

Раніше УЄФА несподівано повернув до змагань юнацькі команди з Росії. Відтепер збірні U-17 зможуть знову виступати на міжнародній арені. Таке рішення союз мотивував турботою про неповнолітніх футболістів.

До слова, раніше Україна вирішила бойкотувати ЧС-2024 з пляжного футболу через участь Білорусі.

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