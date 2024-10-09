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Ірландія планує змінити правила щодо українських біженців: про що мова

Фото: центр допомоги українським біженцям в Ірландії (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

З березня 2025 року новоприбулим українським біженцям уряд Ірландії планує припинити надання безкоштовного житла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Irish Times.

Зазначається, що таким чином планується скоротити державні витрати та стимулювати самостійне життя українців, які прибули у країну через війну Росії проти України.

Наразі відомо, що таке рішення на стадії розробки.

Повідомляється, що у безкоштовному житлі, яке надала Ірландія, наразі проживає близько 35 833 українських біженців. Цей показник за 2024 рік зменшився, адже у 2023 році кількість українців становила 58 830.

Також в Ірландії планується введення правила "максимального строку перебування". Воно торкнеться тих українських біженців, хто найдовше проживає у безкоштовному житлі. Також обмеження щодо проживання за державні кошти може бути введено відносно тих українців, чий дохід перевищуватиме встановлений поріг.

Відомо, що ці ініціативи обговорювалися високопосадовцями, але ще не були широко поширені серед міністрів і не обговорювалися комітетом Кабінету міністрів з питань України. Однак наразі влада Ірландія вже скоротила деякі соціальні виплати, обмежила проживання до 90 днів для новоприбулих біженців з України та планує надалі ініціювати подібні заходи.

Раніше ми повідомляли, що з початку літа в Іландії закрили майже 190 центрів розміщення українців.

Також Ірландія заборонила в'їзд до країни тим українцям, які не мають актуальних біометричних паспортів.

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Ірландія