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Ірландія передасть Україні радіолокаційні системи для посилення ППО

Фото: Ірландія передасть Україні радарні системи для захисту міст (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Ірландія передасть Україні радіолокаційні системи для посилення протиповітряної оборони. Це рішення стало частиною зобов’язань уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Irish Times.

Ірландія має намір передати значну частину своїх застарілих систем ППО, включно з радіолокаційними комплексами Giraffe Mark IV, для захисту українських міст і селищ. Цей крок є частиною зобов'язань уряду з надання Україні нелетального військового обладнання та навчання.

З огляду на те, що війна в Україні триває вже четвертий рік, Ірландія зважилася на це рішення в рамках підтримки.

Раніше країна брала участь у внесках ЄС на користь Києва, проте їхній внесок обмежувався "несмертоносними" цілями, такими як постачання дизельного палива для артилерійських установок і розмінування.

За даними офіційних джерел Irish Times, передача оборонних систем спрямована на демонстрацію "незмінної солідарності" з Україною, особливо в умовах тиску на українське керівництво з боку адміністрації Дональда Трампа, яка прагне домовитися з Росією про припинення війни.

"Продовження підтримки України - необхідність, а не вибір", - заявив міністр закордонних справ ЄС Саймон Гарріс.

Очікується, що Ірландія підтвердить свою підтримку України на міжнародних зустрічах у Брюсселі та ООН у Нью-Йорку, які відбудуться в понеділок, у третю річницю повномасштабного російського вторгнення.

 

Нагадаємо, що Україна потребує підтримки та постачання сучасного озброєння, а також зняття обмежень на його використання.

Президент Литви Гітанас Науседа зазначив, що останні події викликають більше занепокоєння, ніж ясності, проте закликав не впадати у розчарування, а шукати шляхи для ефективних дій у нинішніх умовах.

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