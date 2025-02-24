Ірландія передасть Україні радіолокаційні системи для посилення ППО

Ірландія має намір передати значну частину своїх застарілих систем ППО, включно з радіолокаційними комплексами Giraffe Mark IV, для захисту українських міст і селищ. Цей крок є частиною зобов'язань уряду з надання Україні нелетального військового обладнання та навчання.

З огляду на те, що війна в Україні триває вже четвертий рік, Ірландія зважилася на це рішення в рамках підтримки.

Раніше країна брала участь у внесках ЄС на користь Києва, проте їхній внесок обмежувався "несмертоносними" цілями, такими як постачання дизельного палива для артилерійських установок і розмінування.

За даними офіційних джерел Irish Times, передача оборонних систем спрямована на демонстрацію "незмінної солідарності" з Україною, особливо в умовах тиску на українське керівництво з боку адміністрації Дональда Трампа, яка прагне домовитися з Росією про припинення війни.

"Продовження підтримки України - необхідність, а не вибір", - заявив міністр закордонних справ ЄС Саймон Гарріс.

Очікується, що Ірландія підтвердить свою підтримку України на міжнародних зустрічах у Брюсселі та ООН у Нью-Йорку, які відбудуться в понеділок, у третю річницю повномасштабного російського вторгнення.