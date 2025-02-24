Ирландия передаст Украине радиолокационные системы для усиления ПВО

Ирландия передаст Украине радиолокационные системы для усиления противовоздушной обороны. Это решение стало частью обязательств правительства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Irish Times.
Ирландия намерена передать значительную часть своих устаревших систем ПВО, включая радиолокационные комплексы Giraffe Mark IV, для защиты украинских городов и поселков. Этот шаг является частью обязательств правительства по предоставлению Украине нелетального военного оборудования и обучения.
Учитывая то, что война в Украине продолжается уже четвертый год, Ирландия решилась на это решение в рамках поддержки.
Ранее страна участвовала во взносах ЕС в пользу Киева, однако их вклад ограничивался "несмертоносными" целями, такими как поставки дизельного топлива для артиллерийских установок и разминирование.
По данным официальных источников Irish Times, передача оборонных систем направлена на демонстрацию "неизменной солидарности" с Украиной, особенно в условиях давления на украинское руководство со стороны администрации Дональда Трампа, которая стремится договориться с Россией о прекращении войны.
"Продолжение поддержки Украины - необходимость, а не выбор", - заявил министр иностранных дел ЕС Саймон Харрис.
Ожидается, что Ирландия подтвердит свою поддержку Украины на международных встречах в Брюсселе и ООН в Нью-Йорке, которые состоятся в понедельник, в третью годовщину полномасштабного российского вторжения.
Напомним, что Украина нуждается в поддержке и поставках современного вооружения, а также снятия ограничений на его использование.
Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что последние события вызывают больше беспокойства, чем ясности, однако призвал не впадать в разочарование, а искать пути для эффективных действий в нынешних условиях.