UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Ирландия открыла первое посольство в Украине

Автор: Дмитрий Левицкий

Ирландия в понедельник, 23 августа, открыла свое первое посольство в Украине. Дипломатическое представительство Ирландии открыли в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Участие в открытии ирландского посольства приняли заместитель главы МИД Украины Дмитрий Сеник и министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени. Они отметили, что открытие посольства выведет отношения между Украиной и Ирландией на качественно новый уровень.

"Открытие посольства Ирландии в Киеве создает дополнительные возможности для развития торгового сотрудничества между нашими странами и, несомненно, будет способствовать активизации двустороннего взаимодействия во многих отраслях, в частности IT-секторе, в сфере инвестиций и образования", - сказал Сеник.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИрландияУкраинаКиевМИД Украины