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Ірландія відкрила перше посольство в Україні

Автор: Дмитро Левицький

Ірландія у понеділок, 23 серпня, відкрила своє перше посольство в Україні. Дипломатичне представництво Ірландії відкрили в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

Участь у відкритті ірландського посольства взяли заступник глави МЗС України Дмитро Сенік та міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковені. Вони відзначили, що відкриття посольства виведе відносини між Україною та Ірландією на якісно новий рівень.

"Відкриття посольства Ірландії в Києві створює додаткові можливості для розвитку торговельного співробітництва між нашими країнами і, безсумнівно, сприятиме активізації двосторонньої взаємодії у багатьох галузях, зокрема ІТ-секторі, у сфері інвестицій та освіти", - сказав Сенік.

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