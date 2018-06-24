Ирландия откажется от машин с двигателями внутреннего сгорания

По словам премьер-министра страны, такой шаг потребует глубоких изменений в привычной жизни ирландцев

Правительство Ирландии планирует запретить продажи автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями на территории страны. Об этом заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, пишет издание Autocar.

Так, по словам Варадкара, такой шаг невозможен без поддержки общества и определенно потребует глубоких изменений в привычной жизни ирландцев.

"Инициативная группа предлагает полностью запретить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Ирландии в 2030 году", - сообщил чиновник.

Напомним, ранее сообщалось, что автоконцерн Volkswagen заплатит штраф суммой в 1 млрд евро из-за манипуляций компании, связанных с показателями выбросов вредных веществ в атмосферу автомобилями с дизельными двигателями.