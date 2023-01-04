Ірландія оштрафувала Meta на понад 400 млн доларів: в чому причина

DPC оголосив сьогодні, що Meta має виплатити 210 мільйонів євро (222 млн доларів) за порушення правил конфіденційності ЄС щодо користувача Facebook з Австрії, а також 180 мільйонів євро (191 млн доларів) за аналогічні порушення щодо користувача Instagram із Бельгії.

Обидві скарги були подані 25 травня 2018 року – в день, коли загального регламент захисту даних набув чинності. Оскільки європейська штаб-квартира Meta розташована в Дубліні, скарги на її сервіси розглядає саме ірландський регулятор.

Комісія із захисту даних Ірландії

загального регламенту захисту даних