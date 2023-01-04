Ірландія оштрафувала Meta на понад 400 млн доларів: в чому причина

Комісія із захисту даних Ірландії (DPC) оштрафувала компанію Meta, яка, серед іншого, володіє соцмережами Facebook та Instagram, за обробку даних користувачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Verge.
DPC оголосив сьогодні, що Meta має виплатити 210 мільйонів євро (222 млн доларів) за порушення правил конфіденційності ЄС щодо користувача Facebook з Австрії, а також 180 мільйонів євро (191 млн доларів) за аналогічні порушення щодо користувача Instagram із Бельгії.
Обидві скарги були подані 25 травня 2018 року – в день, коли загального регламент захисту даних набув чинності. Оскільки європейська штаб-квартира Meta розташована в Дубліні, скарги на її сервіси розглядає саме ірландський регулятор.
Комісія із захисту даних Ірландії
загального регламенту захисту даних
Нагадаємо, компанія Meta вдалась до наймасовішого скорочення у своїй компанії, за раз було звільнено 11 тисяч людей.
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