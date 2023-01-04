UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ірландія оштрафувала Meta на понад 400 млн доларів: в чому причина

Фото: Ірландія оштрафувала Meta на понад 400 млн доларів (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Комісія із захисту даних Ірландії (DPC) оштрафувала компанію Meta, яка, серед іншого, володіє соцмережами Facebook та Instagram, за обробку даних користувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Verge.

DPC оголосив сьогодні, що Meta має виплатити 210 мільйонів євро (222 млн доларів) за порушення правил конфіденційності ЄС щодо користувача Facebook з Австрії, а також 180 мільйонів євро (191 млн доларів) за аналогічні порушення щодо користувача Instagram із Бельгії.

Обидві скарги були подані 25 травня 2018 року – в день, коли загального регламент захисту даних набув чинності. Оскільки європейська штаб-квартира Meta розташована в Дубліні, скарги на її сервіси розглядає саме ірландський регулятор.

Комісія із захисту даних Ірландії

загального регламенту захисту даних

Нагадаємо, компанія Meta вдалась до наймасовішого скорочення у своїй компанії, за раз було звільнено 11 тисяч людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
FacebookІрландіяInstagramштрафи