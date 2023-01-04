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Ирландия оштрафовала Meta более чем на 400 млн долларов: в чем причина

Фото: Ирландия оштрафовала Meta более чем на 400 млн долларов (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Комиссия по защите данных Ирландии (DPC) оштрафовала компанию Meta, которая, среди прочего, владеет соцсетями Facebook и Instagram, за обработку данных пользователей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

DPC объявил сегодня, что Meta должна выплатить 210 миллионов евро (222 млн долларов) за нарушение правил конфиденциальности ЕС в отношении пользователя Facebook из Австрии, а также 180 миллионов евро (191 млн долларов) за аналогичные нарушения в отношении пользователя Instagram из Бельгии.

Обе жалобы были поданы 25 мая 2018 года – в день, когда общий регламент защиты данных вступил в силу. Поскольку европейская штаб-квартира Meta находится в Дублине, жалобы на ее сервисы рассматривает именно ирландский регулятор.

Комиссия по защите данных Ирландии

общим регламентом защиты данных

Напомним, компания Meta прибегла к самому массовому сокращению в своей компании, за раз было уволено 11 тысяч человек.

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