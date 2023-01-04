Ирландия оштрафовала Meta более чем на 400 млн долларов: в чем причина

DPC объявил сегодня, что Meta должна выплатить 210 миллионов евро (222 млн долларов) за нарушение правил конфиденциальности ЕС в отношении пользователя Facebook из Австрии, а также 180 миллионов евро (191 млн долларов) за аналогичные нарушения в отношении пользователя Instagram из Бельгии.

Обе жалобы были поданы 25 мая 2018 года – в день, когда общий регламент защиты данных вступил в силу. Поскольку европейская штаб-квартира Meta находится в Дублине, жалобы на ее сервисы рассматривает именно ирландский регулятор.

Комиссия по защите данных Ирландии

общим регламентом защиты данных