Ірландія навряд чи висловить співчуття РФ у разі смерті Путіна, - прем'єр

Глава ірландського уряду також не вірить, що делегація його держави буде присутня на похороні керівника Кремля.

"Я не думаю, що нас представлятимуть на похороні", - сказав він.

Такі висловлювання Варадкара прозвучали після питання історичної зовнішньої політики Ірландії.

У публікації нагадується, що протягом усієї Другої світової війни уряд Ірландії дотримувався суворої політики нейтралітету. Проте тодішній міністр закордонних справ Еамон де Валера викликав обурення міжнародної спільноти, коли висловив співчуття міністрові Ірландії Едуарду Хемпелю у зв'язку із самогубством Адольфа Гітлера у 1945 році.

Така подія завдала значної шкоди репутації як для самого де Валері, так і для держави, що вважається важливим моментом в історії ірландського нейтралітету.

Підтримка України Ірландією

В цей час Ірландія наполягає на тому, що продовжує дотримуватися політики нейтралітету під час війни РФ проти України, при цьому високопосадовці уряду зазначають, що це пов'язано з нейтральністю у військовому відношенні, а не з політичною.

Ірландський прем'єр Варадкар минулого тижня відвідав Київ і провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Також Варадкар пообіцяв підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Крім того, прем'єр Ірландії оголосив про додаткові мільйони євро на гуманітарну допомогу для нашої країни. Він висловив упевненість у тому, що Україна виграє війну з Росією, і країни Заходу мають допомогти забезпечити саме такий сценарій завершення конфлікту.

Нагадаємо, що РФ у листопаді минулого року внесла до списку санкцій 52 "ключових представників" Ірландії за нібито вираження русофобських настроїв. Варадкар був серед чиновників, на яких російське МЗС наклало заборону.