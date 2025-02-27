Ірландія надасть радари Giraffe. Зеленський розкрив деталі зустрічі з прем'єром

Стали відомі деталі зустрічі Володимира Зеленського з Міхолом Мартіном. Зокрема, Ірландія надасть Україні радари Giraffe.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.
"Ключова тема зустрічі - кроки для закінчення війни гарантованим миром для України та всієї Європи. Україна цінує те, що Ірландія поділяє її бачення щодо майбутньої архітектури безпеки", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, Володимир Зеленський і Мікхол Мартін обговорили гарантії безпеки й важливість єдності України, Європи та США на шляху до наближення справедливого миру.
Окрема увага була приділена контролю неба, участі Ірландії в коаліції з розмінування та тренувальній місії ЄС із підготовки українських військових. Мікхол Мартін повідомив, що Ірландія надасть Україні радари Giraffe.
"Крім того, ішлося про будівництво укриттів в українських школах і підтримку реформи шкільного харчування. Також обговорили українську ініціативу щодо гарантування продовольчої безпеки в Сирії", - додали на сайті президента.
РЛС Giraffe AMB є характерним представником сучасного покоління радарів.
Розробка дослідного зразка радара Giraffe AMB (Agile Multi Beam) була завершена в 1997 році у рамках контракту вартістю 80 млн доларів шведською фірмою Ericsson.
Інструментальна зона огляду простору РЛС по дальності становить від 30 до 100 км і перевищує 20 км по висоті.
РЛС Giraffe AMB одночасно може виконувати функції командного пункту та РЛС цілевказування (SCC) для 6 пускових установок (ПУ) ЗРК RBS 23 Bamse та інших засобів протиповітряної оборони.
РЛС застосовується у французьких і естонських підрозділах ППО, в яких вона забезпечує цілевказівкою пускові установки зенітних ракет "Містраль".
Раніше видання The Guardian писало про те, що Володимир Зеленський 27 лютого має відвідати Ірландію по дорозі до США.
Вже пізніше стало відомо, що Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном. Вони провели перемовини у міжнародному ірландському аеропорту Шеннон.
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