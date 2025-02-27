Ирландия предоставит радары Giraffe. Зеленский раскрыл детали встречи с премьером

Стали известны детали встречи Владимира Зеленского с Михолом Мартином. В частности, Ирландия предоставит Украине радары Giraffe.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.
"Ключевая тема встречи - шаги для окончания войны гарантированным миром для Украины и всей Европы. Украина ценит то, что Ирландия разделяет ее видение будущей архитектуры безопасности", - говорится в сообщении.
В частности, Владимир Зеленский и Микхол Мартин обсудили гарантии безопасности и важность единства Украины, Европы и США на пути к приближению справедливого мира.
Отдельное внимание было уделено контролю неба, участию Ирландии в коалиции по разминированию и тренировочной миссии ЕС по подготовке украинских военных. Микхол Мартин сообщил, что Ирландия предоставит Украине радары Giraffe.
"Кроме того, речь шла о строительстве укрытий в украинских школах и поддержке реформы школьного питания. Также обсудили украинскую инициативу по обеспечению продовольственной безопасности в Сирии", - добавили на сайте президента.
РЛС Giraffe AMB является характерным представителем современного поколения радаров.
Разработка опытного образца радара Giraffe AMB (Agile Multi Beam) была завершена в 1997 году в рамках контракта стоимостью 80 млн долларов шведской фирмой Ericsson.
Инструментальная зона обзора пространства РЛС по дальности составляет от 30 до 100 км и превышает 20 км по высоте.
РЛС Giraffe AMB одновременно может выполнять функции командного пункта и РЛС целеуказания (SCC) для 6 пусковых установок (ПУ) ЗРК RBS 23 Bamse и других средств противовоздушной обороны.
РЛС применяется во французских и эстонских подразделениях ПВО, в которых она обеспечивает целеуказанием пусковые установки зенитных ракет "Мистраль".
Ранее издание The Guardian писало о том, что Владимир Зеленский 27 февраля должен посетить Ирландию по дороге в США.
Уже позже стало известно, что Зеленский встретился с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином. Они провели переговоры в международном ирландском аэропорту Шеннон.
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