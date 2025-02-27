Ирландия предоставит радары Giraffe. Зеленский раскрыл детали встречи с премьером

"Ключевая тема встречи - шаги для окончания войны гарантированным миром для Украины и всей Европы. Украина ценит то, что Ирландия разделяет ее видение будущей архитектуры безопасности", - говорится в сообщении.

В частности, Владимир Зеленский и Микхол Мартин обсудили гарантии безопасности и важность единства Украины, Европы и США на пути к приближению справедливого мира.

Отдельное внимание было уделено контролю неба, участию Ирландии в коалиции по разминированию и тренировочной миссии ЕС по подготовке украинских военных. Микхол Мартин сообщил, что Ирландия предоставит Украине радары Giraffe.

"Кроме того, речь шла о строительстве укрытий в украинских школах и поддержке реформы школьного питания. Также обсудили украинскую инициативу по обеспечению продовольственной безопасности в Сирии", - добавили на сайте президента.

Что известно о радарах Giraffe

РЛС Giraffe AMB является характерным представителем современного поколения радаров.

Разработка опытного образца радара Giraffe AMB (Agile Multi Beam) была завершена в 1997 году в рамках контракта стоимостью 80 млн долларов шведской фирмой Ericsson.

Инструментальная зона обзора пространства РЛС по дальности составляет от 30 до 100 км и превышает 20 км по высоте.

РЛС Giraffe AMB одновременно может выполнять функции командного пункта и РЛС целеуказания (SCC) для 6 пусковых установок (ПУ) ЗРК RBS 23 Bamse и других средств противовоздушной обороны.

РЛС применяется во французских и эстонских подразделениях ПВО, в которых она обеспечивает целеуказанием пусковые установки зенитных ракет "Мистраль".

Радары Giraffe (mil.in.ua)