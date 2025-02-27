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Ирландия предоставит радары Giraffe. Зеленский раскрыл детали встречи с премьером

Фото: встреча Владимира Зеленского с Михолом Мартином (t.me/OP_UA)
Автор: Наталия Гурковская

Стали известны детали встречи Владимира Зеленского с Михолом Мартином. В частности, Ирландия предоставит Украине радары Giraffe.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

"Ключевая тема встречи - шаги для окончания войны гарантированным миром для Украины и всей Европы. Украина ценит то, что Ирландия разделяет ее видение будущей архитектуры безопасности", - говорится в сообщении.

В частности, Владимир Зеленский и Микхол Мартин обсудили гарантии безопасности и важность единства Украины, Европы и США на пути к приближению справедливого мира.

Отдельное внимание было уделено контролю неба, участию Ирландии в коалиции по разминированию и тренировочной миссии ЕС по подготовке украинских военных. Микхол Мартин сообщил, что Ирландия предоставит Украине радары Giraffe.

"Кроме того, речь шла о строительстве укрытий в украинских школах и поддержке реформы школьного питания. Также обсудили украинскую инициативу по обеспечению продовольственной безопасности в Сирии", - добавили на сайте президента.

Что известно о радарах Giraffe

РЛС Giraffe AMB является характерным представителем современного поколения радаров. 

Разработка опытного образца радара Giraffe AMB (Agile Multi Beam) была завершена в 1997 году в рамках контракта стоимостью 80 млн долларов шведской фирмой Ericsson.

Инструментальная зона обзора пространства РЛС по дальности составляет от 30 до 100 км и превышает 20 км по высоте.

РЛС Giraffe AMB одновременно может выполнять функции командного пункта и РЛС целеуказания (SCC) для 6 пусковых установок (ПУ) ЗРК RBS 23 Bamse и других средств противовоздушной обороны. 

РЛС применяется во французских и эстонских подразделениях ПВО, в которых она обеспечивает целеуказанием пусковые установки зенитных ракет "Мистраль".
Радары Giraffe (mil.in.ua)

Встреча Зеленского с Мартином

Ранее издание The Guardian писало о том, что Владимир Зеленский 27 февраля должен посетить Ирландию по дороге в США.

Уже позже стало известно, что Зеленский встретился с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином. Они провели переговоры в международном ирландском аэропорту Шеннон.

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