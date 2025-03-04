Ірландія надасть додатковий пакет допомоги Україні у 100 млн євро, - RTE

Уряд Ірландії схвалив додатковий пакет допомоги Україні на 100 мільйонів євро. Кошти буде спрямовано на закупку нелетального військового обладнання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTE.
Уряд Ірландії вважає, що рішення президента США Дональда Трампа призупинити військову допомогу Україні є "дуже серйозною подією". Зокрема, прем’єр-міністр Міхал Мартін назвав рішення Трампа "серйозним кроком назад" і закликав до подальшої взаємодії між усіма.
Аналогічної думки і віце-прем'єр Саймон Гарріс, який сказав, що європейські партнери надзвичайно наполегливо працювали останніми днями, щоб продемонструвати не лише солідарність, але й практичну підтримку України. За його словами, все ще існує суттєва вимога, щоб Європейський Союз та США працювали разом у цьому питанні.
Уряд Ірландії також схвалив законопроект, який скасовує необхідність отримання дозволу ООН на розгортання миротворчих військ цієї країни за кордоном.
Раніше ми писали про те, що 27 лютого прем'єр-міністр Ірландії Мішель Мартін зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським в аеропорту Шеннон, під час короткої зупинки українського лідера на шляху до США.
Під час зустрічі Мартін висловив готовність Ірландії надати підтримку Україні, зокрема, шляхом відправки миротворців.
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