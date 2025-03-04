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Ирландия предоставит дополнительный пакет помощи Украине в 100 млн евро, - RTE

Фото: Михал Мартин (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Правительство Ирландии одобрило дополнительный пакет помощи Украине на 100 миллионов евро. Средства будут направлены на закупку нелетального военного оборудования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTE.

Правительство Ирландии считает, что решение президента США Дональда Трампа приостановить военную помощь Украине является "очень серьезным событием". В частности, премьер-министр Михал Мартин назвал решение Трампа "серьезным шагом назад" и призвал к дальнейшему взаимодействию между всеми.

Аналогичного мнения и вице-премьер Саймон Харрис, который сказал, что европейские партнеры чрезвычайно упорно работали в последние дни, чтобы продемонстрировать не только солидарность, но и практическую поддержку Украины. По его словам, все еще существует существенное требование, чтобы Европейский Союз и США работали вместе в этом вопросе.

Правительство Ирландии также одобрило законопроект, который отменяет необходимость получения разрешения ООН на развертывание миротворческих войск этой страны за рубежом.

Ранее мы писали о том, что 27 февраля премьер-министр Ирландии Мишель Мартин встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в аэропорту Шеннон, во время короткой остановки украинского лидера на пути в США.

Во время встречи Мартин выразил готовность Ирландии оказать поддержку Украине, в частности, путем отправки миротворцев.

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