Ірландія і Британія готується до потужного шторму "Еовін": школи і транспорт закриті

Через шторм влада вжила екстрені заходи, включно із закриттям шкіл, університетів і припиненням роботи громадського транспорту.

Метеорологічні служби Ірландії та Великої Британії оголосили червоний рівень погодної небезпеки для всієї Ірландії, Північної Ірландії та низки регіонів Шотландії.

Це найвищий рівень загрози, що означає пряму небезпеку для життя. Швидкість вітру може досягати 130 км/год (81 миль/год), що загрожує руйнуваннями і серйозними наслідками.

Національна група з координації надзвичайних ситуацій Ірландії вже виступила з офіційним зверненням. За словами голови групи Кіта Леонарда, головним завданням залишається захист населення. Він підкреслив, що людям необхідно залишатися вдома, щоб не наражати себе на ризик. Влада очікує на численні падіння дерев, перебої в подачі електроенергії, води та інтернету.

Шторм став причиною запровадження заходів безпеки, які востаннє застосовувалися в Ірландії під час шторму "Офелія" 2017 року. Тоді загинули три людини. Цього разу всі школи та університети Ірландії та Північної Ірландії будуть зачинені в п'ятницю, а громадський транспорт в Ірландії не працюватиме, поки діє червоний рівень погодної небезпеки.

Небезпечні погодні умови, викликані потужним штормом, спричинили масштабний транспортний колапс у Великій Британії. Через сильні пориви вітру та негоду скасовано сотні авіарейсів у аеропортах Глазго, Единбурга і Дубліна.

