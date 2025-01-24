Ирландия и Британия готовится к мощному шторму "Эовин": школы и транспорт закрыты

Шторм "Эовин" приближается к Ирландии и Северной Ирландии, став причиной объявления красного уровня погодной опасности - наивысшей угрозы. В пятницу утром, по прогнозам, он принесет ураганные ветры до 130 км/ч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и Sky News.

Из-за шторма власти приняли экстренные меры, включая закрытие школ, университетов и прекращение работы общественного транспорта.

Метеорологические службы Ирландии и Великобритании объявили красный уровень погодной опасности для всей Ирландии, Северной Ирландии и ряда регионов Шотландии.

Привет всем, небольшое обновление от Мэтта, который был на месте всю ночь, чтобы следить за нашими животными. Высокий час был сразу после 12, и наводнение началось до 2.30 утра. Мэтт в безопасности, но это одно из худших, что мы видели. Пожалуйста, оставайтесь в помещении & оставайтесь в безопасности @villagesalthill @GalwayCityCo #StormÉowyn pic.twitter.com/6hDINomiv2 - Galway Atlantaquaria (@GalwayAquarium) 24 января 2025 г . .

Это самый высокий уровень угрозы, что означает прямую опасность для жизни. Скорость ветра может достигать 130 км/ч (81 миль/ч), что грозит разрушениями и серьезными последствиями.

Национальная группа по координации чрезвычайных ситуаций Ирландии уже выступила с официальным обращением. По словам председателя группы Кита Леонарда, главной задачей остается защита населения. Он подчеркнул, что людям необходимо оставаться дома, чтобы не подвергать себя риску. Власти ожидают многочисленные падения деревьев, перебои в подаче электроэнергии, воды и интернета.

Шторм стал причиной введения мер безопасности, которые в последний раз применялись в Ирландии во время шторма "Офелия" в 2017 году. Тогда погибли три человека. На этот раз все школы и университеты Ирландии и Северной Ирландии будут закрыты в пятницу, а общественный транспорт в Ирландии не будет работать, пока действует красный уровень погодной опасности.

Опасные погодные условия, вызванные мощным штормом, вызвали масштабный транспортный коллапс в Великобритании. Из-за сильных порывов ветра и непогоды отменены сотни авиарейсов в аэропортах Глазго, Эдинбурга и Дублина.

В пресс-службе аэропорта Дублина предупредили, что в течение дня могут быть дополнительные задержки и отмены рейсов.

На утро пятницы в Ирландии около 700 тысяч домов, офисов и ферм остались без электроснабжения из-за обрывов линий электропередачи. Сильный ветер повалил деревья и нанес значительный ущерб инфраструктуре.

Метеорологическое бюро Великобритании сообщило, что такие же меры вступают в силу в Северной Ирландии и некоторых районах Шотландии, где красное предупреждение будет действовать до середины дня