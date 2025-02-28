Ірландія готова допомагати Україні, включно з відправленням миротворців, - прем'єр

Під час зустрічі Мартін заявив Зеленському, що Ірландія відкрита до надання допомоги, включно з відправленням миротворців в Україну. Крім того, сторони обговорили роботу з досягнення "стійкого і міцного" мирного врегулювання війни, а також низку інших питань.

"Ми ясно дали зрозуміти, що будемо дуже наполегливо домагатися прискорення термінів вступу України до Європейського Союзу. Він дуже зацікавлений у цьому", - заявив Мартін.

Ірландський прем'єр зазначив, що це пріоритет, оскільки він дає певні гарантії безпеки Україні, а в економічному плані відкриває значні можливості для країни в майбутньому.

Також Мартін пояснив питання з проблемою фінансової підтримки України.

"Ми обговорили фінансову підтримку України з боку Ірландії. Я пояснив, що наші зобов'язання в рамках Європейського фонду миру були зірвані рішенням Угорщини накласти вето на розгортання фонду Європейського фонду миру, створеного Європейським союзом", - сказав прем'єр.

Водночас він зазначив, що розглядаються альтернативні підходи до надання фінансової допомоги Україні, і під час зустрічі виникла низка ідей.

"Зокрема, у них є комплексна програма харчування дітей у школах, яка є обмеженою, і ми взяли на себе зобов'язання підтримати цю ініціативу і працюватимемо з українськими урядовцями в цьому напрямку", - сказав він.

Крім того, Мартін наголосив, що Зеленський "дуже зосереджений" на тому, щоб Європа була центрально залучена в потенційне мирне врегулювання, а також сказав, що український президент цінує підтримку, яку було надано США.

"Він дуже цінує підтримку, яку отримав від Сполучених Штатів, дуже сильного партнера України. Я думаю, що сама по собі взаємодія, сам факт його візиту до Вашингтона хороший. Тому, з цієї точки зору, я думаю, він із нетерпінням чекає зустрічі", - резюмував він.