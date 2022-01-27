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В Ирландии рыбаки грозят сорвать российские военные учения у берегов страны

Автор: Иванна Шовкун

Представители ирландского рыболовства пригрозили срывом учений ВМФ России. Рыбаки не готовы жертвовать своим промыслом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ирландское издание RTE.

Так, РФ заявила о военных учениях у берегов Ирландии с 3 февраля. Российская Федерация сообщила, что они будут включать морскую артиллерию и запуск ракет. Однако данное мероприятие подверглось критике со стороны ирландского правительства. Учения пройдут в международных водах, но в исключительной экономической зоне Ирландии.

Российский посол Юрий Филатов считает, что ситуация вокруг российских учений "очень преувеличена", и они "не представляют никакой угрозы Ирландии или кому-либо другому".

Но также до 60 ирландских рыболовных судов планируют вести промысел в районе проведения российских военных учений. Таким образом они готовы сорвать российские учения.

Отмечают, что прибрежная зона чрезвычайно важна для рыбаков. Также они стремятся сохранить там биоразнообразие.

Напомним, военно-воздушные силы Норвегии заметили несколько крупных российских боевых кораблей возле побережья страны. Флотилия может направляться к Ирландии, где в следующем месяце запланированы морские учения России.

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Военные учения