В Ірландії рибалки погрожують зірвати російські військові навчання біля берегів країни

Так, РФ заявила про військові навчання біля берегів Ірландії з 3 лютого. Російська Федерація повідомила, що вони включатимуть морську артилерію та запуск ракет. Однак цей захід піддався критиці з боку ірландського уряду. Навчання пройдуть у міжнародних водах, але у винятковій економічній зоні Ірландії.

Російський посол Юрій Філатов вважає, що ситуація навколо російських навчань "дуже перебільшена", і вони "не становлять жодної загрози Ірландії чи комусь іншому".

Але до 60 ірландських рибальських суден планують вести промисел у районі проведення російських військових навчань. Таким чином вони готові зірвати російські навчання.

Зазначають, що прибережна зона надзвичайно важлива для рибалок. Також вони прагнуть зберегти там біорізноманіття.