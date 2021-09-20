ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Ирландии привились от COVID 90% взрослого населения

Новина українською →
Ирландия, Понедельник 20 сентября 2021 15:22
В Ирландии привились от COVID 90% взрослого населения Фото: В Ирландии привились от COVID 90% взрослого населения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Ирландии вакцинировано 90% подростков старше 16 лет. Таким образом, Ирландия стала страной Евросоюза с самой высокой долей вакцинации, за которой следуют Мальта, Дания и Португалия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

При этом правительство планирует 22 октября снять большинства ограничений и поставило эту дату в зависимость от превышения 90% порога. До сих пор меры постепенно отменялись, и ожидается, что на этой неделе многие ирландцы начнут поэтапное возвращение на свои рабочие места после 18 месяцев закрытия.

Говоря о возобновлении очной работы, заместитель премьер-министра Лео Варадкар заявил, что он надеется, что можно извлечь уроки из гибкости, необходимой во время пандемии, и что удаленная работа, таким образом, "станет постоянным элементом ирландской трудовой жизни".

Начиная с понедельника, ограничения на работу в помещениях будут ослаблены, а на работу на открытом воздухе - сняты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ирландия Вакцинация
NEWS
В Украине начали действовать новые правила карантина. 10 главных фактов 
В Украине начали действовать новые правила карантина. 10 главных фактов 
DAILY
Монобольшинство Путина. Как "Единая Россия" снова выиграла выборы в Госдуму
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Монобольшинство Путина. Как "Единая Россия" снова выиграла выборы в Госдуму