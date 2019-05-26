В Ирландии одобрили упрощение процедуры разводов

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В ходе голосования более 82% избирателей поддержали либерализации конституции страны

26 мая в Ирландии на референдуме в подавляющем большинстве избиратели одобрили план либерализации конституции страны, чтобы парам было легче развестись. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агенство Associated Press.

В ходе голосования более 82% избирателей поддержали предложение. Явка на референдуме составила чуть более 50%.

Власти Ирландии заявили, что согласны убрать из Конституции требование о разводе, которое обязывает пары жить в течение четырех лет отдельно, прежде чем они получат разрешение на развод.

Ранее правительство отмечало, что считает двухлетнее проживание отдельно достаточным периодом для такой процедуры.

Теперь парламент страны должен будет одобрить новое законодательство, регулирующее разводы.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Ирландии 26 октября 2018 года состоялся референдум, на котором большинство граждан проголосовали за переизбрание действующего президента Майкла Хиггинса и отмену уголовной ответственности за богохульство.

Кроме того, премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что Ирландия поддерживает просьбу Великобритании о том, чтобы отложить дату ее выхода из Евросоюза. Варадкар также сообщил, что "Дублин пока окончательно не определился со своей позицией по поводу сроков продления Brexit".