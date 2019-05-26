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В Ірландії схвалили спрощення процедури розлучень

Новини » Політика    26.05.2019 - 15:59
В Ірландії схвалили спрощення процедури розлучень
Ілюстративне фото (wikipedia.org)

В ході голосування понад 82% виборців підтримали лібералізації конституції країни

26 травня в Ірландії на референдумі в переважній більшості виборці схвалили план лібералізації конституції країни, щоб парам було легше розлучитися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агенство Associated Press.

У ході голосування понад 82% виборців підтримали пропозицію. Явка на референдумі склала трохи більше 50%.

Влада Ірландії заявили, що згодні прибрати з Конституції вимога про розлучення, яке зобов'язує пари жити протягом чотирьох років окремо, перш ніж вони отримають дозвіл на розлучення.

Раніше уряд відзначав, що вважає дворічне проживання окремо достатнім періодом для такої процедури.

Тепер парламент країни повинен буде схвалити нове законодавство, що регулює розлучення.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Ірландії 26 жовтня 2018 року відбувся референдум, на якому більшість громадян проголосували за переобрання чинного президента Майкла Хіггінса і скасування кримінальної відповідальності за богохульство.

Крім того, прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар заявив, що Ірландія підтримує прохання Великобританії про те, щоб відкласти дату її виходу з Євросоюзу. Варадкар також повідомив, що "Дублін поки остаточно не визначився зі своєю позицією з приводу строків продовження Brexit".

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