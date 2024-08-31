IRIS-T та евакуаційний Bergepanzer. Німеччина надала Україні новий пакет допомоги

Допомога від Німеччини

Зауважимо, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Німеччина займає провідні позиції в наданні військової допомоги Україні. Берлін передає системи ППО, танки, бронетехніку, снаряди різних калібрів та інше військове обладнання.

До того ж Німеччина бере участь у проведенні тренувань для українських військових.

Нагадаємо, що попередній пакет військової допомоги Німеччина передала 19 серпня.

До цього Німеччина заявила про передачу додаткової системи ППО Patriot Україні,

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.