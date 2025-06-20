В Ірану немає двох тижнів? Політолог спрогнозував, коли США можуть завдати удару

США можуть протягом найближчих днів ухвалити рішення про удари по Ірану. У Тегерана, ймовірно, є кілька днів, щоб виправити ситуацію.

Обіцянка Трампа

Рейтерович вважає, що Іран все-таки може погодиться на ті умови, які висувають США, і підписати ядерну угоду. Тому така угода теоретично можлива, хоч вона може і не сподобається Ізраїлю.

"Ну, ці два тижні не просто так з'явилися. Я розумію, що Трамп (президент США Дональд Трамп - ред.) і 2-3 тижні - це вже мем, як колись у нас Арестович (колишній радник ОП Олексій Арестович - ред.). Але суть не в цьому. Суть у тому, що це приблизно той період часу, на який в Ізраїлю вистачить власних сил продовжувати військову операцію", - звернув увагу політолог.

За його словами, після двох тижнів Ізраїль або буде змушений закінчити свою операцію, або сподіватися на підтримку з боку США. В іншому випадку ескалація перетвориться на дуже довгострокову війну, яку Ізраїль не зможе потягнути. Оскільки Іран здатен чинити опір.

"Тому Трамп прямо зараз, навіть не 2 тижні, він дав пару днів, швидше за все, Ірану. Тому що зараз у регіон заходить 3-тя авіаносна група... І може бути таке, що в неділю-понеділок, якщо Іран не зробить якогось кроку, який реально свідчить про готовність почати переговори, то удар таки буде завдано", - додав він.

Чутки про ядерну зброю

Рейтерович також підкреслив, що атака США, якщо вона відбудеться, відбудеться без застосування ядерної зброї, про яку пишуть деякі американські ЗМІ. Такі чутки можуть бути елементом тиску на Іран і спробою змусити його швидше сісти за стіл переговорів.

"Звичайно (якщо США застосують ядерну зброю - ред.), то Росія з такою самою легкістю може використати це в Україні і сказати, що "не ми це перші почали". Тому я слабо дуже в це вірю взагалі. Тут немає сенсу цю тему дуже сильно розганяти", - додав він.

За його словами, для Сполучених Штатів це буде "пострілом самому собі в ногу", оскільки навіть найвідданіші союзники Вашингтона навряд чи сприймуть таку історію.

Також Рейтерович підкреслив, що якщо США візьмуть безпосередню участь в атаках на Іран, то це, найімовірніше, буде масований удар. При цьому жодної сухопутної операції не очікується.

"Це буде суто повітряна війна і після цього, ймовірно, переговори", - додав він.