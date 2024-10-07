Іранці заявили, що глава "Кудс" зник безвісти після поїздки до Бейрута, - ЗМІ

Зокрема, після того, як Ізраїль ударами по Бейруту ліквідував лідера "Хезболли" Хасана Насраллу, Каані у вересні вирушив до Лівану в це ж місто. Проте, з моменту ударів наприкінці минулого тижня на зв'язок він більше не виходив, стверджують агентству Reuters два високопоставлені представники іранських служб безпеки.

Один з чиновник повідомив, що Каані знаходився в південному передмісті Бейрута, відомому як Дахіє, під час бомбардування в четвер. Ця атака, як повідомляється, була спрямована проти високопоставленого представника "Хезболли" Хашема Сафієддіна, але чиновник стверджує, що Каані не зустрічався із Сафієддіном.

Чиновник додав, що після цього моменту Іран та "Хезболла" не змогли зв'язатися з Каані.

Другий чиновник також повідомив, що Каані відправився до Лівану після вбивства Насралли, і іранська влада не змогла зв'язатися з ним після удару по Сафієддіну, якого багато хто очікував як наступного лідера "Хезболли".

"Хезболла" тим часом поки що не прокоментувала ситуацію із Сафієддіном.

The Times of Israel підкреслило, що удари Ізраїлю по Дахіє, опорному пункту "Хезболли", знищили багатьох із вищого керівництва угруповання, а також низку іранських офіцерів із Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).