В іранському дроні Mohajer-6 виявили італійські компоненти, - ЗМІ

Експерти визначили, що іранські безпілотники Mohajer-6 не мають жодної російської деталі. Щодо двигуна Rotax 912, то він широко поширений на ринку надлегких літаків. Фабрика-виробник належить канадській групі Brp, яка заперечує, що коли-небудь дозволяла його експорт до Росії чи Ірану.

Італійська компанія Luciano Sorlini Spa вже давно має ліцензію на продаж двигунів Rotax в Іран та повідомила, що з 2019 року двигуни не продавала до цієї країни.

"Ми продавали їх в Ірані з 2015 до початку 2019 року, а потім, коли санкції щодо цієї країни набули чинності, ми перервали відносини. Настільки, що з нашого сайту ми видалили посилання на ліцензію на продаж в Іран", - заявили в компанії.

Формально двигуни Rotax 912 не мають військового призначення: їх дуже цінують любителі спортивних польотів. Надшвидкісні моторні човни, які колись придбав в Італії Корпус вартових Ісламської революції та переробив на десантні катери, щоб домінувати в Перській затоці. Такі двигуни могли поставлятись до Ірану по двом маршрутам. Перший стосується терміну "товари подвійного призначення" (вироби можуть використовуватись у цивільному житті), а інший непрямого імпорту.

"Багато частин, які дозволяють дронам Mohajer спустошувати українські міста, здається, пішли цим шляхом", - зазначило видання.