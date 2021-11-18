Иранский шпион работал уборщиком у министра обороны Израиля. Его задержали

Служба безопасности Израиля задержала мужчину, который работал уборщиком в доме министра обороны Бени Ганца. Он пытался выйти на Иран, чтобы обеспечить спецслужбам Тегерана доступ к личному компьютеру Ганца.

Сегодня стало известно, что мужчину арестовали еще в начале ноября. По данным следствия, уборщик по имени Омри Горен предложил Ирану свои услуги по шпионажу, однако был разоблачен до того, как успел нанести какой-либо ущерб.

В четверг прокуратура предъявила Горену обвинение в шпионаже, ему грозит лишение свободы на срок 10 до 15 лет. По данным следствия, он предложил "связанному с Ираном лицу" услуги с учетом его доступа к дому Ганца. В обвинительном заключении сказано, что это был представитель иранской хакерской группировки Black Shadow. Горен предлагал за деньги установить вредоносное ПО на домашний компьютер министра.

"Чтобы доказать свои способности и искренность, Омри сфотографировал ряд объектов в разных частях дома министра, которые он отправил этому человеку, в том числе фотографии компьютера министра", - говорится в сообщении.

The Times of Israel пишет, что 37-летний житель Лода до этого пять раз привлекался к уголовной ответственности с 2002 по 2013 год, в том числе два раза за ограбление банка, а также за кражу с проникновением.

Также сообщается, что криминальная история Горена вызвала серьезные вопросы о процессе проверки сотрудников. Служба безопасности заявила, что в свете этого инцидента проведет внутреннюю проверку того, как проверяют анкетные данные работников в домах министров.