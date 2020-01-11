Иранские военные могли перепутать самолет МАУ с американским враждебным объектом, - Guardian

Иранские военные могли перепутать украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ с враждебным американским объектом. Об этом пишет The Guardian.

В статье издание пишет, что в 6:15 утра в районе аэропорта в Тегеране американская система раннего обнаружения пусков баллистических ракет зафиксировала характерные особенности двух выпущенных ракет. После этого американские спутники зафиксировали инфракрасную вспышку. Это был взрыв.

"Похоже, что иранский гарнизон, расположенный к западу от аэропорта, принял самолет за вражеский американский объект. По данным официальных лиц США, иранская зенитная батарея выпустила две российские ракеты", - пишет издание.

The Guardian пишет, что авиакатастрофа произошла после того, как Иран выпустил ракеты по иракским военным базам США как возмездие за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

"Сразу же после этих ударов иранские вооруженные гарнизоны, должно быть, были в состоянии сильного беспокойства, задаваясь вопросом, что же может предпринять президент США Дональд Трамп. Еще одна атака США против внутренних иранских целей? Пауза? Что-то другое? Именно на этом военном фоне самолет МАУ взлетел в 6:12", - пишет издание.

Сообщается, что украинский самолет упал с высоты почти 8000 футов (2400 метров). Почему иранские военные не смогли идентифицировать самолет как обычный гражданский лайнер - пока неясно. Однако американские спутники зафиксировали, что в районе аэропорта в 6:15 были выпущены именно ракеты.

Напомним, в субботу, 11 января, Иран проведет пресс-конференцию, на которой объявит свою версию авиакатастрофы украинского самолета в Тегеране. Представители Ирана встретятся с иностранными делегациями, чтобы рассмотреть результаты расследования причин и обстоятельств крушения самолета.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что у него есть разведывательные данные из нескольких источников о том, что Иран случайно сбил украинский самолет под Тегераном.

Авиакатастрофа под Тегераном произошла рано утром 8 января 2020 года. Авиалайнер Boeing 737 авиакомпании МАУ выполнял международный рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, однако после взлета связь с ним прервалась. Самолет упал в 15 км от аэропорта вылета, погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа.