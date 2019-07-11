Иранские катера пытались задержать британский танкер в Ормузском проливе

Пять вооруженных катеров иранского Корпуса стражей Исламской революции пытались остановить британский нефтяной танкер British Heritage в районе Ормузского пролива. Об этом сообщили два анонимных американских чиновника, знакомых с ситуацией, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Согласно информации собеседников телеканала, британский танкер переходил из Персидского залива в Ормузский, когда к нему подплыли иранские корабли и потребовали, чтобы судно изменило курс и остановилось в ближайших иранских территориальных водах.

Телеканал утверждает, что находившийся недалеко американский самолет записал произошедшее на видео.

Танкер сопровождал фрегат Королевского флота HMS Montrose, который нацелил орудия на иранские корабли и по радио потребовал от них отойти, после чего иранские корабли отступили.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что "существенно ужесточит" санкции США против Ирана, который, по его словам, долгое время тайно обогащался ураном