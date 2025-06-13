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Іранські ЗМІ написали про збиття F-35 Ізраїлю: ЦАХАЛ відреагував

П'ятниця 13 червня 2025 23:08
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Іранські ЗМІ написали про збиття F-35 Ізраїлю: ЦАХАЛ відреагував Ілюстративне фото: в Ірані нафантазували знищення ізраїльських F-35 (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У мережі з'явилася інформація про те, що Ірану нібито вдалося збити два винищувачі F-35 Ізраїлю. Такі чутки є фейковими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tasnim та ізраїльського підполковника Авіхая Адраї в соцмережі X.

Що пишуть іранці

Іранське видання Tasnim з посиланням на власного військового кореспондента написало, що сили іранської ППО нібито знищили два винищувачі Ізраїлю.

При цьому жінку-пілот одного з цих винищувачів "було захоплено в полон".

Пізніше видання уточнило, що таку інформацію нібито підтвердила іранська армія. При цьому там заявили про знищення F-35.

Реакція ЦАХАЛ

"Фейкові іранські ЗМІ. Ця новина, поширювана іранськими ЗМІ, абсолютно безпідставна", - підкреслив Адраї.

Атака Ірану на Ізраїль

Нагадаємо, Іран у п'ятницю, 13 червня, ввечері запустив по Ізраїлю понад сотню балістичних ракет.

Зокрема, прильоти були в Тель-Авіві. Через атаку частково зруйновано житлові будинки.

Так Тегеран відповів на ракетні удари Ізраїлю в ніч на 13 червня.

Детальніше про іранську атаку - в матеріалі РБК-Україна.

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