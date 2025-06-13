Іранські ЗМІ написали про збиття F-35 Ізраїлю: ЦАХАЛ відреагував

У мережі з'явилася інформація про те, що Ірану нібито вдалося збити два винищувачі F-35 Ізраїлю. Такі чутки є фейковими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tasnim та ізраїльського підполковника Авіхая Адраї в соцмережі X.

Що пишуть іранці

Іранське видання Tasnim з посиланням на власного військового кореспондента написало, що сили іранської ППО нібито знищили два винищувачі Ізраїлю.

При цьому жінку-пілот одного з цих винищувачів "було захоплено в полон".

Пізніше видання уточнило, що таку інформацію нібито підтвердила іранська армія. При цьому там заявили про знищення F-35.

Реакція ЦАХАЛ

"Фейкові іранські ЗМІ. Ця новина, поширювана іранськими ЗМІ, абсолютно безпідставна", - підкреслив Адраї.