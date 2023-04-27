Іранські військові захопили нафтовий танкер під чужим прапором, - ВМС США

ВМС США ідентифікували судно як Advantage Sweet. Згідно з даними супутникового стеження, в четвер у другій половині дня воно перебувало в Оманській затоці на північ від столиці Оману, Маската. Судно вийшло з Кувейту й вказало своїм пунктом призначення Х'юстон, штат Техас. Пізніше корабель подав сигнал лиха перебуваючи в міжнародних водах.

"Дії Ірану суперечать міжнародному праву і підривають регіональну безпеку і стабільність. Іран повинен негайно звільнити нафтовий танкер", - йдеться в заяві 5-го флоту ВМС США.

Спочатку в США заявили, що судно захопила воєнізована Революційна гвардія Ірану, однак пізніше відзначили, що це зробили військово-морські сили Тегерану.

Іранське державне інформаційне агентство IRNA стверджує, що захоплення відбулось після того, як "невідомий корабель зіткнувся з іранським судном минулої ночі в Перській затоці, в результаті чого кілька членів іранського екіпажу зникли безвісти і отримали поранення". Водночас агентство не назвало інше судно, яке брало участь у ймовірному зіткненні.

"Судно Advantage Sweet було в Перській затоці в середу, але його поведінка не була звичайною, оскільки воно проходило через Ормузьку протоку, через яку проходить п'ята частина всієї нафти, що продається. Іран робив звинувачення в інших захопленнях, які згодом розпалися, оскільки стало зрозуміло, що Тегеран намагався використати це захоплення як козир у переговорах з іноземними державами", - відзначає видання.

Зокрема 5-й флот відзначив, що іранське захоплення судна стало щонайменше п'ятим захопленим комерційним судном за останні два роки.

"Постійне переслідування Іраном суден і втручання в права судноплавства в регіональних водах є загрозою морській безпеці і світовій економіці", - додали в компанії