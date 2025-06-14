Іранські балістичні ракети вдарили по Тель-Авіву: є руйнування житлових будинків і постраждалі

Пожежно-рятувальна служба повідомила про наслідки ракетного обстрілу Тель-Авіва. Внаслідок удару по місту було пошкоджено житлові будинки, багатьом людям знадобилась допомога медиків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Ізраїльська пожежно-рятувальна служба повідомила про серйозні наслідки після ракетної атаки з боку Ірану. У районі Тель-Авіва рятувальники визволили двох людей, які опинилися в пастці в будівлі після удару балістичної ракети. Снаряд спричинив суттєві руйнування в околицях.
Влучання по висотці та масштабні пошкодження
За інформацією рятувальників, ще одна ракета влучила в Тель-Авіві, пошкодивши висотну будівлю. Наслідки атаки спричинили матеріальні збитки, а також хвилю занепокоєння серед місцевого населення.
Пожежа та руйнування на півночі Ізраїлю
На півночі країни уламки ракети пошкодили житловий будинок.
Крім того, внаслідок падіння залишків боєприпасів спалахнула масштабна пожежа в лісовій місцевості. На місці працюють пожежні бригади.
Постраждалі отримали допомогу
У результаті атак до лікарень було доправлено близько 15 осіб. Один постраждалий перебуває у стані середньої тяжкості. Медичні служби продовжують надавати допомогу потерпілим, а влада закликає мешканців залишатися в укриттях та дотримуватись інструкцій безпеки.
Нагадаємо, що у відповідь на недавні ударні авіанальоти в Ірані, спрямовані на ядерні об’єкти та військових керівників, Іран 13 червня запустив сотні балістичних ракет по території Ізраїлю.
Медики ізраїльської національної служби екстреної медичної допомоги (Маген Давід Адом) розповіли, що після обстрілу балістичними ракетами з боку Ірану вони обстежують сім місць ураження ракетами в районі Тель-Авіва.
Дізнатись детальніше про нічну атаку Ізраїля на Іран, можна у матеріалі РБК-Україна.
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