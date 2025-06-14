Іранські балістичні ракети вдарили по Тель-Авіву: є руйнування житлових будинків і постраждалі

Ізраїльська пожежно-рятувальна служба повідомила про серйозні наслідки після ракетної атаки з боку Ірану. У районі Тель-Авіва рятувальники визволили двох людей, які опинилися в пастці в будівлі після удару балістичної ракети. Снаряд спричинив суттєві руйнування в околицях.

Влучання по висотці та масштабні пошкодження

За інформацією рятувальників, ще одна ракета влучила в Тель-Авіві, пошкодивши висотну будівлю. Наслідки атаки спричинили матеріальні збитки, а також хвилю занепокоєння серед місцевого населення.

Пожежа та руйнування на півночі Ізраїлю

На півночі країни уламки ракети пошкодили житловий будинок.

Крім того, внаслідок падіння залишків боєприпасів спалахнула масштабна пожежа в лісовій місцевості. На місці працюють пожежні бригади.

Постраждалі отримали допомогу

У результаті атак до лікарень було доправлено близько 15 осіб. Один постраждалий перебуває у стані середньої тяжкості. Медичні служби продовжують надавати допомогу потерпілим, а влада закликає мешканців залишатися в укриттях та дотримуватись інструкцій безпеки.