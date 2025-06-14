Иранские баллистические ракеты ударили по многоэтажкам Тель Авива (фото, видео)

Израильская пожарно-спасательная служба сообщила о серьезных последствиях после ракетной атаки со стороны Ирана. В районе Тель Авива спасатели освободили двух человек, которые оказались в ловушке в здании после удара баллистической ракеты. Снаряд вызвал существенные разрушения в окрестностях.

Попадание по высотке и масштабные повреждения

По информации спасателей, еще одна ракета попала в Тель Авиви, повредив высотное здание. Последствия атаки вызвали материальный ущерб, а также волну беспокойства среди местного населения.

Tel Aviv pic.twitter.com/bQIHaBq2wJ - Исламское приглашение Турции (@islamic_turkey) 13 июня 2025 года

Пожар и разрушения на севере Израиля

На севере страны обломки ракеты повредили жилой дом.

Кроме того, в результате падения остатков боеприпасов вспыхнул масштабный пожар в лесной местности. На месте работают пожарные бригады.

Пострадавшие получили помощь

В результате атак в больницы были доставлены около 15 человек. Один пострадавший находится в состоянии средней тяжести. Медицинские службы продолжают оказывать помощь пострадавшим, а власти призывают жителей оставаться в укрытиях и соблюдать инструкции безопасности.