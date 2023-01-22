Іранська валюта впала до рекордного рівня на тлі протестів та "дружби" з РФ

Долар продавався на неофіційному ринку Ірану в суботу за 447 тисяч ріалів у порівнянні з 430 500 ріалами напередодні.

Ріал втратив 29% своєї вартості.

Глава центрального банку Ірану Мохаммад Реза Фарзін звинуватив у падінні ріала "психологічні операції", які, за його словами, вороги організують для дестабілізації Ісламської Республіки.

Посилення політичного тиску, таке як включення Революційної гвардії до списку терористичних організацій та введення обмежень на судна та нафтові танкери, пов'язані з Іраном, є факторами, що вказують на глобальний консенсус проти країни, який може вплинути на курс долара, пише іранська преса.

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати ввели санкції проти шести громадян Ірану, які відповідальні за розробку та виробництво безпілотників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.