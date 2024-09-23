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Іранська гвардія заборонила усі засоби зв'язку після вибухів у Лівані, - ЗМІ

Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) наказав своїм членам припинити користуватись будь-якими засобами зв'язку після вибуху пейджерів, а також рацій у Лівані. Наразі організовано широкомасштабну операцію з перевірки пристроїв й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як розповіли джерела видання, КВІР проводить широкомасштабну операцію з перевірки всіх пристроїв, а не лише засобів зв'язку. Водночас більшість пристроїв є саморобними, або ж були імпортовані з Китаю чи Російської Федерації (РФ). 

Зазначається, що Іран занепокоєним ризиком проникнення агентів Ізраїля, у зв'язку з чим також розпочалась перевірка кадрів, яка спрямована на середніх й високопоставлених членів КВІР. 

"Це включає перевірку їхніх банківських рахунків як в Ірані, так і за кордоном, а також історію їхніх подорожей і подорожей їхніх сімей", - розповіло джерело. 

Ще один неназваний іранський чиновник відзначив, що головною турботою Ірану є захист ядерних і ракетних об'єктів країни, особливо тих, що знаходяться під землею. Втім, заходи з безпеки на об'єктах було посилено ще минулого року, після того, як Тегеран звинуватив Іран у спробі саботувати ракетну програму. 

"Ніколи, ніколи не було таких жорстких заходів безпеки і надзвичайних заходів, як зараз", - додало джерело, припускаючи, що після вибухів пейджерів у Лівані безпека була ще більш посилена.

Також зазначається, що іранські військові використовують цілий ряд зашифрованих засобів зв'язку, в тому числі рації, для безпечного спілкування. Чимало пристроїв розробляється всередині країни, аби уникнути залежності від іноземного імпорту. 

"Однак у минулому Іран імпортував засоби зв'язку з таких країн, як Китай, Росія і навіть Японія", - додає Reuters.

Вибухи засобів зв'язку у Лівані 

17 вересня в Лівані відбулася серія вибухів, які пізніше пов'язали з детонацією пейджерів, що використовувалися бойовиками "Хезболли". Наступного дня також почали вибухати рації.

Як писали ЗМІ, внаслідок вибухів загинули щонайменше 37 людей й близько 3 тисяч осіб отримали поранення. 

Докладніше про вибухи та їхні наслідки можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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ІранХезболла