В Ірані вважають, що Росія "заборгувала" за постачання дронів і ракет, - The Telegraph

Видання нагадує, що російські військові вже отримали тисячі дронів-камікадзе та балістичних ракет малої дальності від Ірану. Натомість Росія продає Ірану нафту та надає йому необхідні технічні знання.

Також існують чутки про те, що РФ передала Ірану свої винищувачі та системи протиракетної оборони. Але, незважаючи на це, у Тегерані "є відчуття", що Москва в боргу перед Іраном.

"Наші відносини з Путіним (російським диктатором Володимиром Путіним - ред.) нагадують дружбу з людиною, яка ніколи не платить свою частку, коли ви йдете на прогулянку", - розповів виданню неназваний професор неподалік Тегерана.

Але, за його словами, західні санкції так сильно вплинули на економіку Ірану, що тепер він може бути лише "слабким партнером" Росії.

"Пезешкіану (президенту Ірану Масуду Пезешкіану - ред.) просто потрібно, щоб Путін був задоволений, можливо, за допомогою обіцянок відправити до Росії більше безпілотників для використання у війні в Україні", - додав професор.

При цьому Росію критикують у іранських ЗМІ. Зокрема, тегеранська газета "Еттелаат" звинуватила Путіна в тому, що він "кинув" Іран у Газі та "тримає дистанцію від "кризи".

При цьому газета "Хамшахрі" стверджує, що Кремлю вже давно потрібно виконати обіцянку надіслати Ірану системи ППО С-400.