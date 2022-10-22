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В Ірані відреагували на заклики розслідувати постачання безпілотників Росії

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Тегеран, Субота 22 жовтня 2022 14:28
В Ірані відреагували на заклики розслідувати постачання безпілотників Росії Фото: в Ірані відреагували на заклики розслідувати постачання безпілотників Росії (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Іран рішуче засуджує заклик Франції, Німеччини та Великобританії до ООН розслідувати постачання дронів-камікадзе Росії, які використовуються для завдання ударів по території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Представник МЗС Ірану Насер Канаані заявив, що заклик до розслідування є "хибним і безпідставним", і що він "рішуче відкидається та засуджується".

"Уряд Ісламської Республіки Іран, прагнучи захистити свої національні інтереси та захистити права шляхетного іранського народу, залишає за собою право реагувати на будь-які безвідповідальні дії", - заявив Канаані.

Не уточнюючи подробиць, він додав, що Іран без вагань захищатиме інтереси свого народу.

Нагадаємо, раніше Британія, Франція та Німеччина закликали ООН провести розслідування у зв'язку зі звинуваченнями Росії у використанні іранських дронів-камікадзе для ударів по Україні, що може бути порушенням резолюції Ради Безпеки ООН.

Як відомо, російська армія активно застосовує іранські дрони, зокрема "Шахеди", для завдання ударів по критичній та цивільній інфраструктурі України.

Крім того, росіяни розмістили в окупованому Криму іранських інструкторів, які навчають окупантів використовувати безпілотників. Варто зазначити, ЗСУ вже кілька разів завдавали ударів за місцем дислокації іранських інструкторів.

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