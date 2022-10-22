В Ірані відреагували на заклики розслідувати постачання безпілотників Росії

Іран рішуче засуджує заклик Франції, Німеччини та Великобританії до ООН розслідувати постачання дронів-камікадзе Росії, які використовуються для завдання ударів по території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Представник МЗС Ірану Насер Канаані заявив, що заклик до розслідування є "хибним і безпідставним", і що він "рішуче відкидається та засуджується".

"Уряд Ісламської Республіки Іран, прагнучи захистити свої національні інтереси та захистити права шляхетного іранського народу, залишає за собою право реагувати на будь-які безвідповідальні дії", - заявив Канаані.

Не уточнюючи подробиць, він додав, що Іран без вагань захищатиме інтереси свого народу.