В Ірані стався вибух газу: почалася пожежа (відео)
Фото: в Ірані стався вибух газу (flickr.com)
На головній лінії газопроводу в іранському місті Боруджен стався вибух. Почалася пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mehrnews.
Рятувальники повідомили, що внаслідок вибуху почалася пожежа, яка поширилася між перевалом Халвай та шосе Бельдаджі.
Вибух було видно на багато десятків кілометрів. Іранці традиційно звинуватили ізраїльський "Моссад".
У мережі з'явилось відео пожежі.
Мер Боруджена Фатах Каремі заявив, що подачу газу на лінії відключено.
"Пожежа триватиме доти, поки в трубі повністю не згорить обсяг газу, що залишився", - заявив Фатах Каремі.
Причини того, що сталося, з'ясовуються.
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