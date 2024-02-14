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В Ірані стався вибух газу: почалася пожежа (відео)

Боруджен, Середа 14 лютого 2024 04:48
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В Ірані стався вибух газу: почалася пожежа (відео) Фото: в Ірані стався вибух газу (flickr.com)
Автор: Владислав Прийменко

На головній лінії газопроводу в іранському місті Боруджен стався вибух. Почалася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mehrnews.

Рятувальники повідомили, що внаслідок вибуху почалася пожежа, яка поширилася між перевалом Халвай та шосе Бельдаджі.

Вибух було видно на багато десятків кілометрів. Іранці традиційно звинуватили ізраїльський "Моссад".

У мережі з'явилось відео пожежі.

Мер Боруджена Фатах Каремі заявив, що подачу газу на лінії відключено.

"Пожежа триватиме доти, поки в трубі повністю не згорить обсяг газу, що залишився", - заявив Фатах Каремі.

Причини того, що сталося, з'ясовуються.

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