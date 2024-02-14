В Иране произошел взрыв газа: начался пожар (видео)
Фото: в Иране произошел взрыв газа (flickr.com)
На главной линии газопровода в иранском городе Боруджен произошел взрыв. Начался пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mehrnews.
Спасатели сообщили, что в результате взрыва начался пожар, который распространился между перевалом Халвай и шоссе Бельдаджи.
Взрыв было видно на многие десятки километров. Иранцы традиционно обвинили израильский "Моссад".
В сети появилось видео пожара.
Мэр Боруджена Фатах Кареми заявил, что подача газа на линии отключена.
"Пожар будет продолжаться до тех пор, пока в трубе полностью не сгорит оставшийся объем газа", - заявиол Фатах Кареми.
Причины произошедшего выясняются.
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