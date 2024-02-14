В Иране произошел взрыв газа: начался пожар (видео)

На главной линии газопровода в иранском городе Боруджен произошел взрыв. Начался пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mehrnews .

Спасатели сообщили, что в результате взрыва начался пожар, который распространился между перевалом Халвай и шоссе Бельдаджи.

Взрыв было видно на многие десятки километров. Иранцы традиционно обвинили израильский "Моссад".

В сети появилось видео пожара.

Мэр Боруджена Фатах Кареми заявил, что подача газа на линии отключена.

"Пожар будет продолжаться до тех пор, пока в трубе полностью не сгорит оставшийся объем газа", - заявиол Фатах Кареми.

Причины произошедшего выясняются.