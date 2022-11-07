В Ірані починається внутрішній розкол через передачу дронів росіянам

В Ірані, ймовірно, починається внутрішній конфлікт на тлі постачання дронів-камікадзе Росії. Публічні особи країни відкрито виступають проти такого експорту до РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Як зазначає видання, один з відомих консервативних священнослужителів і редактор іранської газети Масіх Мохаджері написав, що уряду його країни необхідно порадити Росії дотримуватись міжнародних норм, заборонити використовувати у війні безпілотники, які були зроблені в Ірані, і підтримувати тісніші стосунки з Україною.
"Чому ви не заявили Росії після початку війни в Україні, що вона не має права використовувати іранські безпілотники у війні в Україні? Більше того, чому ви відкрито не засудили Росію за розв'язання війни і чому не доклали подвоєних зусиль для посередництва між двома сторонами, щоб покласти край цій лихій війні?", - звернувся Мохаджері до глави МЗС Ірану Хосейна Аміра Абдоллахіяна.
Також священнослужитель підкреслив, що іранська влада ще має час змінити свою позицію щодо війни в Україні, яка суперечить основним принципам зовнішньої політики Ірану.
"Найменше, що Іран міг би зробити по війні в Україні, це спочатку провести переговори з обома сторонами, сформувавши посередницький комітет, щоб переконати їх погодитися на припинення вогню та припинення війни. У перші дні початку війни Тегеран міг би оголосити Москві, що вона не має права використовувати безпілотники, надані Іраном, у війні в Україні", - додав він.
При цьому колишній посол Ірану в Москві Нематолла Ізаді, пояснюючи недавню заяву глави іранського МЗС, заявив, що дипломати могли не знати про організацію військовим керівництвом країни постачань безпілотників до Росії після повномасштабного вторгнення РФ.
Нагадаємо, раніше Абдоллахіян визнав , що його країна передавала дрони Ірану, але нібито лише до початку повномасштабної війни в Україні та в обмеженій кількості.
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