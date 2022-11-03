UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Ірані образились на заяви Кулеби і запропонували "конструктивні переговори"

Фото: в Ірані образились на заяви Кулеби і хочуть переговорів (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В іранському Міністерстві закордонних справ відреагували на заяву українського колеги Дмитра Кулеби, в яких він заявляв про безжальні наслідки у разі допомоги Росії. Там заявили, що ці заяви "емоційні" і закликали українську сторону до переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію на сайті МЗС Ірану.

У публікації йдеться, що речник МЗС Нассер Канаані наголосив на активному нейтралітеті Ірану стосовно війни в Україні, а також заявив, що "емоційні заяви і голослівні звинувачення не допоможуть вирішити кризу в країні".

"Замість того, щоб висуватихибні звинувачення проти Ірану, влада України має відгукнутися на конструктивні пропозиції нашої країни провести двосторонню технічну та експертну зустріч з метою надання документації щодо їх претензій", - заявив Канаані.

Він також "категорично заперечив" передачу Іраном зброї до Росії для війни в Україні.

Нагадаємо, що Дмитро Кулеба попередив Іран про наслідки, які його торкнуться у разі ухвалення рішення щодо допомоги Росії. Він заявив, що Україна буде безжальною у своїх діях у відповідь.

Тим часом згідно з даними CNN, Іран готується відправити РФ близько тисячі додаткових одиниць зброї, включаючи балістичні ракети, та більше ударних дронів.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІранДмитро Кулеба