В Ірані образились на заяви Кулеби і запропонували "конструктивні переговори"

В іранському Міністерстві закордонних справ відреагували на заяву українського колеги Дмитра Кулеби, в яких він заявляв про безжальні наслідки у разі допомоги Росії. Там заявили, що ці заяви "емоційні" і закликали українську сторону до переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на публікацію на сайті МЗС Ірану .

У публікації йдеться, що речник МЗС Нассер Канаані наголосив на активному нейтралітеті Ірану стосовно війни в Україні, а також заявив, що "емоційні заяви і голослівні звинувачення не допоможуть вирішити кризу в країні".

"Замість того, щоб висуватихибні звинувачення проти Ірану, влада України має відгукнутися на конструктивні пропозиції нашої країни провести двосторонню технічну та експертну зустріч з метою надання документації щодо їх претензій", - заявив Канаані.

Він також "категорично заперечив" передачу Іраном зброї до Росії для війни в Україні.