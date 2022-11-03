В Иране обиделись на заявления Кулебы и предложили "конструктивные переговоры"

В иранском Министерстве иностранных дел отреагировали на заявление украинского коллеги Дмитрия Кулебы, в которых он заявлял о безжалостных последствиях в случае помощи России. Там заявили, что эти заявления "эмоциональны" и призывали украинскую сторону к переговорам.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на публикацию на сайте МИД Ирана .

В публикации говорится, что спикер МИД Нассер Канаани отметил активный нейтралитет Ирана в отношении войны в Украине, а также заявил, что "эмоциональные заявления и голословные обвинения не помогут разрешить кризис в стране".

"Вместо того, чтобы выдвигать ошибочные обвинения против Ирана, власти Украины должны откликнуться на конструктивные предложения нашей страны провести двустороннюю техническую и экспертную встречу с целью предоставления документации по их претензиям", - заявил Канаани.

Он также "категорически отрицал" передачу Ираном оружия в Россию для войны в Украине.