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В Иране обиделись на заявления Кулебы и предложили "конструктивные переговоры"

Фото: в Иране обиделись на заявления Кулебы и хотят переговоров (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В иранском Министерстве иностранных дел отреагировали на заявление украинского коллеги Дмитрия Кулебы, в которых он заявлял о безжалостных последствиях в случае помощи России. Там заявили, что эти заявления "эмоциональны" и призывали украинскую сторону к переговорам.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию на сайте МИД Ирана.

В публикации говорится, что спикер МИД Нассер Канаани отметил активный нейтралитет Ирана в отношении войны в Украине, а также заявил, что "эмоциональные заявления и голословные обвинения не помогут разрешить кризис в стране".

"Вместо того, чтобы выдвигать ошибочные обвинения против Ирана, власти Украины должны откликнуться на конструктивные предложения нашей страны провести двустороннюю техническую и экспертную встречу с целью предоставления документации по их претензиям", - заявил Канаани.

Он также "категорически отрицал" передачу Ираном оружия в Россию для войны в Украине.

Напомним, что Дмитрий Кулеба предупредил Иран о последствиях, которые его затронут в случае принятия решения о помощи России. Он заявил, что Украина будет безжалостной в своих ответных действиях.

Между тем, согласно данным CNN, Иран готовится отправить РФ около тысячи дополнительных единиц оружия, включая баллистические ракеты, и больше ударных дронов.

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ИранДмитрий Кулеба