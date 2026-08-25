В Ірані натякнули на потенційне вбивство сина Трампа: США відреагували

"Секретна служба США обізнана про відеозапис і розслідує все, що може бути сприйнято як загроза нашим підопічним. З міркувань оперативної безпеки ми не обговорюємо питання щодо розвідувальної інформації щодо захисту", - заявив представник Секретної служби Нейт Херрінг в електронному листі.

Як пише Reuters, на іранському державному телебаченні був показ трихвилинних відеороликів. У ньому обговорювалася потенційна змова з метою вбивства 20-річного Баррона Трампа і стверджувалося, що за його діями ведеться стеження, а за вбивство призначено нагороду 10 млн доларів.

Агентство зазначає, що США та Іран продовжують використовувати ворожу риторику протягом майже шестимісячної війни, розпочатої США та Ізраїлем у лютому.