В Ірані натякнули на потенційне вбивство сина Трампа: США відреагували

На телебаченні в Ірані показали відео де обговорювалася потенційна змова з метою вбивства молодшого сина президента США Дональда Трампа. Секретну службу вже поінформовано про цей відеозапис.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Секретна служба США обізнана про відеозапис і розслідує все, що може бути сприйнято як загроза нашим підопічним. З міркувань оперативної безпеки ми не обговорюємо питання щодо розвідувальної інформації щодо захисту", - заявив представник Секретної служби Нейт Херрінг в електронному листі.
Як пише Reuters, на іранському державному телебаченні був показ трихвилинних відеороликів. У ньому обговорювалася потенційна змова з метою вбивства 20-річного Баррона Трампа і стверджувалося, що за його діями ведеться стеження, а за вбивство призначено нагороду 10 млн доларів.
Агентство зазначає, що США та Іран продовжують використовувати ворожу риторику протягом майже шестимісячної війни, розпочатої США та Ізраїлем у лютому.
Раніше цього місяця Reuters писало, що США за останній рік отримали кілька попереджень від Ізраїлю про те, що Іран мав намір вбити Трампа, зокрема, перед секретною операцією з використанням літака Air Force One у Туреччині.
Сам президент США Дональд Трамп називав себе "номером один у списку цілей Ірану". До слова, Трамп після саміту НАТО в липні залишив Туреччину не на президентському, а на військовому літаку. Причому його таємно пересадили, і зробили це у фургоні з продуктами.