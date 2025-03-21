В Ірані біля ключового ядерного об'єкта стався землетрус

В Ірані сьогодні, 21 березня, вдень стався землетрус. Його зафіксували в районі ядерного об'єкта, який є головним місцем збагачення урану в країні.
Про це свідчать дані Іранського сейсмологічного центру, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek.
Як зазначили в сейсмологічному центрі, землетрус магнітудою 5,0 стався неподалік міста Ісфахан у центральній частині Ірану. Через кілька годин, близько 13:00, було зафіксовано другий поштовх магнітудою 4,5.
Іранські ЗМІ пишуть, що внаслідок землетрусу жертв немає. При цьому ядерний об'єкт пошкоджено не було.
Глава відділу з управління кризовими ситуаціями провінції Ісфахан Реза Муссаві розповів, що наразі бригади швидкої допомоги оцінюють постраждалі райони.
Варто зауважити, що на ядерному об'єкті в Натанзі неодноразово відбувалися диверсії. Зокрема, у липні 2020 року на заводі зі збирання центрифуг стався потужний вибух, який завдав серйозної шкоди. Іранські офіційні особи пізніше заявили про саботаж.
Нагадаємо, вчора, 20 березня, ЗМІ написали, що США та Ізраїль проведуть консультації щодо ядерної програми Ірану. В обговоренні братимуть участь високопоставлені чиновники двох країн.
При цьому, за інформацією журналістів, президент США Дональд Трамп хоче, щоб Іран погодився на нову ядерну угоду за два місяці.
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